Talvez não seja segredo que Bruce Dickinson pilota o avião do Iron Maiden durante as turnês da banda. A jornada dupla com o grupo, porém, não é a única coisa que ele faz bem fora dos palcos. As habilidades do frontman vão do esporte até a oratória. Ele também faz amizades por onde passa e arruma trabalho para os companheiros sempre que pode.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja outros talentos do cantor: