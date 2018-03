Culture Club cancela turnê que faria nos EUA e no Reino Unido

O Culture Club cancelou a turnê que faria nos Estados Unidos e no Reino Unido no fim deste ano. Segundo o porta-voz da banda oitentista, Boy George, vocalista do grupo britânico, está com um pólipo, espécie de tumor benigno na garganta, e deve ser submetido a uma cirurgia. Ainda de acordo com o médico, o compositor não pode fazer qualquer tipo de esforço nas cordas vocais.

A primeira turnê mundial da banda com a formação original desde sua separação em 1986 teria início em Rancho Mirage, na Califórnia, neste sábado, e incluiria apresentações no Beacon Theater, em Nova York, e no Trump Taj Mahal, em Atlantic City, a última parada em solo norte-americano. Já os shows no Reino Unido seriam realizados em 1° de dezembro e terminariam no dia 15.

"Esperamos que o problema de George seja logo resolvido e que todas as apresentações da banda possam ser remarcadas para 2015", informou um comunicado divulgado à imprensa na noite da última quinta-feira, 13.