Críticos reagem bem ao novo álbum de Madonna, 'Hard Candy' Como presente de despedida, o último álbum de Madonna para a gravadora Warner Brothers é especialmente generoso, a se acreditar nas primeiras reações dos críticos de música. "Hard Candy", o 11o álbum de Madonna gravado em estúdio, foi lançado esta semana em todo o mundo e ganhou o selo de aprovação dos críticos de rock, embora, segundo eles, boa parte dos créditos se deva aos seus colaboradores. A dance music, com influência de hip-hop, leva Madonna de volta às origens. E, ao optar por trabalhar com artistas como Justin Timberlake, Kanye West e Pharrell Williams, ela priorizou a certeza do sucesso. "É surpreendente que o 11o álbum de estúdio de Madonna seja um ato de submissão", escreveu Caryn Ganz, da revista de música Rolling Stone, atribuindo a "Hard Candy" quatro estrelas (o máximo seriam cinco). "Nesse álbum, a reflexão de Madonna sobre sua própria relevância na meia idade, ela se deixa manipular por produtores de sucesso garantido." Alexis Petridis, do The Guardian, deu três estrelas ao disco e descreveu o envolvimento de Timberlake como algo positivo e também negativo, dizendo que os sons já conhecidos de seu último álbum, "FutureSex/LoveSounds", "surpreendem menos desta vez". Ele criticou as letras de Madonna, incluindo um verso de "Dance 2night" que diz "não é preciso ser rico e famoso para ser bom". Jon Pareles, do The New York Times, acha que a Warner, com a qual Madonna trabalhou por 25 anos, ficará mais que satisfeita com o disco. "'Hard Candy' é o tipo de álbum que as gravadoras anseiam no mercado problemático de hoje: um conjunto de canções que apelam às massas, facilmente digeríveis, de uma estrela que não está se arriscando." Madonna, uma das artistas que mais vende no mundo, deixou a Warner Brothers no ano passado e assinou com a Live Nation, empresa que promove turnês, um contrato de dez anos no valor suposto de 120 milhões de dólares. O contrato foi um exemplo do chamado "negócio de 360 graus", cada vez mais popular na indústria musical, que tem tido dificuldades em ganhar dinheiro unicamente com a venda de discos. Os "negócios de 360 graus" costumam abranger edições musicais, turnês, merchandising, direitos digitais e gravações. O primeiro single do álbum de Madonna, "4 Minutes" (com Justin Timberlake), foi número um nas paradas britânicas de singles e número três na lista Hot 100 da Billboard, nos EUA.