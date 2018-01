Crítica: David Bowie funde gêneros e brilha renascido em novo disco

Camaleônico como nunca, David Bowie reverte as fórmulas, envelhece com sobriedade, sem deixar as regras o impedirem de criar. Assim nasce Blackstar, mais novo disco da carreira do músico britânico, lançado oficialmente na sexta-feira, 8, em todo o mundo.

Trata-se do 28.º trabalho de estúdio, um filhote híbrido de free jazz com o eletrônico do Kraftwerk, pincelado pelas fases mais experimentais do krautrock. Blackstar se posiciona na longa discografia como mais um ponto fora da curva – entre tantos outros –, esbarrando no experimentalismo exibido por Bowie entre as fases em que passou por uma imersão no funk norte-americano – como em Young Americans, de 1975, e Station to Station, do ano seguinte – e o início do período em Berlim, marcado por Low, de 1977.

Em Low, aliás, Bowie já mostrava aspectos que viriam a ser explorados em Blackstar. É daquele disco, por exemplo, Warszawa, uma canção de quase sete minutos, praticamente instrumental, cheia de ecos e longas passagens de sintetizadores. Na nova invenção de Bowie, são os saxofones de Donny McCaslin, líder do quarteto recrutado pelo britânico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blackstar foi criado de forma livre. Bowie permitiu que os músicos tivessem a possibilidade de voar o mais distante possível, sem medo de queimarem no sol. A nova sonoridade de deixou a guitarra de lado, evitou o rock. Lazarus, segundo single lançado, é a mais tradicional das sete canções de Blackstar, mas até nela os ecos do grito de desespero do personagem criado por Bowie, solitário e infeliz, esquecem de seguir a estética roqueira.

Sue (Or in a Season of Crime), já conhecida de sobras da gravação de The Next Day, é a pior da safra compilada em Blackstar, enquanto I Can’t Give Everything Away, é disco music pura, deliciosa para se jogar na pista. Blackstar não é fácil nem doce demais. A morte e a solidão assombram suas temáticas, o jazz segue por caminhos incomuns. Na dura tarefa de fugir do óbvio, Bowie superou o próprio legado e história. Ainda bem.