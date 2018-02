Cristopher Lee comemora 92 anos com disco de heavy metal sobre Dom Quixote

O ator britânico Cristopher Lee celebrou seu aniversário de 92 anos com o lançamento de um novo álbum de heavy metal, intitulado Metal Knight. Esse é o terceiro trabalho de Lee com o rock, e possui sete canções, entre as quais, I, Don Quixote (Eu, Dom Quixote) e Impossible Dream (Sonho Impossível), originárias do musical Man of La Mancha, sobre o personagem de Cervantes.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Em vídeo publicado no Youtube, o ator britânico fala do novo trabalho e explica que em sua opinião, Dom Quixote é o personagem de ficção mais “metaleiro” que ele conhece. “Ele se propõe a mudar o mundo sem se importar com as conseqüências pessoais”, diz o ator. “Dom Quixote é um homem velho cheio de atrevimento, valentia, determinação, romantismo e sonhos, enfim, um personagem maravilhoso para render canções.”

Lee é conhecido por diversos papéis antológicos na história do cinema, desde o Conde Drácula nos anos 1950 e 1960, até Saruman, de O Senhor dos Anéis, nos anos 2000. Apesar de sua idade avançada, o artista continua ativo e já há uma década desenvolve sua paixão pelo heavy metal. Ele iniciou a carreira na música em 2004, com uma participação na banda de metal sinfônico italiana Rhapsody of Fire.