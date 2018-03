Criolo é o grande vencedor do VMB 2011

SÃO PAULO - O rapper Criolo foi o grande nome do VMB 2011 na noite desta quinta-feira, 20, em São Paulo. O músico levou para casa os prêmios de Melhor Disco com o álbum Nó na Orelha (2010); o de Melhor Música (Não Existe Amor em SP), e o de Revelação. Emicida também foi destaque e faturou as estatuetas de Artista do Ano e o de Clipe do Ano pelo vídeo de Então Toma.

O VMB contou também com os shows da banda NX Zero e Rancore; Mallu Magalhães, Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos; Marcelo Camelo; Marcelo D2; Nação Zumbi, Seu Jorge, Macaco Bong e Emicida; Criolo e Caetano Veloso. Foram, no total, sete apresentações em três palcos diferentes.

Este ano a MTV organizou duas transmissões simultâneas: uma apresentada por Marcelo Adnet e outra, na internet, transmitida no site do canal, por Bento Ribeiro. Além da novidade, a emissora também diminuiu o poder do público na votação.

Apenas quatro das 11 categorias foram votadas pela audiência: Hit Ano, que ficou com a banda CW7 (Me Acorde Para a Felicidade); Webhit (Os Avassaladores - Sou foda); WebClipe (Banda Uó - Shake de Amor) e Artista Internacional (Lady Gaga).

Os outros prêmios ficaram por conta da chamada Academia do VMB, um júri composto por jornalistas, artistas, produtores e cineastas de diversas áreas como moda e artes.

Várias celebridades marcaram presença no VMB 2011, entre elas a banda Restart, grande campeã do ano passado; as cantoras Claudia Leitte e Wanessa Camargo; o repórter do CQC, Rafael Cortez; a apresentadora Adriane Galisteu e as gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres.

Criolo levou três prêmios na 17ª edição do VMB realizada em São Paulo. O prêmio mais importante da noite, conquistado por Emicida, foi apresentado pelo lutador Anderson Silva e a modelo Lea T. Anderson Silva chegou a se emocionar com os agradecimentos do rapper: “Ele veio da periferia, assim como eu. Isso me emociona”, revelou o atleta.

Confira os vencedores do VMB 2011

Melhor música

Criolo - Não Existe Amor em SP

Melhor capa

Tiê - A Coruja e o Coração

Clipe do ano

Emicida - Então Toma

Revelação

Criolo

Webhit

Avassaladores - Sou foda

Aposta

Tono

Artista Internacional

Lady Gaga

Hit do Ano

CW7 - Me acorde para a Vida

WebClipe

Banda Uó - Shake de Amor

Melhor Disco

Criolo - Nó Na Orelha

Artista do Ano

Emicida