Criador do black metal, Venom faz show único no Brasil

O Brasil recebe no sábado, 12, a visita dos criadores do black metal. O Venom, ícone do estilo e influência de uma legião de bandas, como Metallica e Sepultura, faz um único show em São Caetano do Sul, no Victória Hall. Com o baixista e vocalista Cronos à frente, o power trio ainda tem Rage na guitarra e Danté na bateria. Eles vêm para divulgar o último álbum, "Hell" (2008), dentro da "South American Dates Of Hell 2009".

O estilo criado pelos ingleses está imortalizado em "Black Metal", de 1982. Antes, em 1981, já tinham feito a estreia com "Welcome to Hell". Os álbuns são sombrios, com um som agressivo e letras que tratam do satanismo, marcas registradas do gênero black metal. À época, além de Cronos, o Venom ainda contava em sua formação com Mantas e Abaddon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1986, fizeram um show histórico em São Paulo, já sem a presença de Mantas. Alçado à condição de lenda, o grupo sobreviveu também à saída de Abbadon. Além do Brasil, eles se apresentaram no México, na Colômbia, no Chile e na Argentina.

Um novo trabalho deve sair até o meio do ano que vem. "Há uma energia nova com a formação atual e os ensaios estão sendo ótimos. Danté bate muito, é um ótimo baterista, o que é fantástico. O novo álbum está matador", promete.

Venom: Data: sábado, 12 de dezembro. Horário: 22h. Local: Victória Hall. Endereço: Rua Baraldi, 743, São Caetano do Sul, SP. Telefone: (11) 4224-6860. Censura: 16 anos .Capacidade: 4.000 pessoas Ingressos: de R$ 90 a R$ 150 (www.ticketbrasil.com.br). Site: www.victoriahall.com.br