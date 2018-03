Criador de musical 'Hamilton' e estrelas latinas lançam canção para ajudar Porto Rico após furacão

O criador do musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda, lançou nesta sexta-feira uma nova canção para ajudar as iniciativas de caridade a Porto Rico que ainda conta com muitas das maiores estrelas da indústria musical latina, após a passagem de um furacão na região.

Jennifer Lopez, Marc Anthony, Gloria Estefan, Rita Moreno Luis Fonsi e muitos outros cantam Almost Like Praying, interpretada em inglês e espanhol.

A canção, uma frase musical baseada em Maria, número do musical da Broadway West Side Story, lista o nome de todas as 78 cidades de Porto Rico em sua letra.

O furacão Maria, o pior a atingir o território norte-americano em mais de 90 anos, matou ao menos 34 pessoas no mês passado e deixou a maior parte da ilha sem energia ou acesso a água corrente limpa.

Miranda, de 37 anos, cujos pais migraram de Porto Rico para os Estados Unidos, disse que a canção teve como inspiração suas próprias tentativas desesperadas de fazer contato com familiares depois do furacão Maria e sua frustração com o ritmo da chegada de ajuda à ilha.

“Pensei que podia incluir todas as 78 cidades de Porto Rico na letra desta canção e que, se fizéssemos nosso trabalho direito, estas cidades jamais voltarão a ser esquecidas”, disse o músico à Billboard.

O sucesso de Hamilton – vencedor do prêmio Tony, o maior do teatro norte-americano – fez de Miranda uma das celebridades latinas mais influentes dos EUA.

Ele rendeu manchetes na semana passada ao dizer no Twitter que o presidente dos EUA, Donald Trump, irá “direto para o inferno” por criticar os portorriquenhos por não fazerem o bastante para se ajudar.

Nesta sexta-feira Miranda disse não se arrepender de seus comentários.

“Nunca vi um presidente dos Estados Unidos atacando as vítimas de um desastre natural”, disse ele em uma entrevista ao programa de televisão CBS This Morning. “Isto não tem precedente para mim, então estas palavras que saíram de mim tampouco têm precedente”.

Almost Like Praying beneficiará o Fundo de Alívio de Desastre Uunidos da Federação Hispânica para Porto Rico.