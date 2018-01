Cresce expectativa sobre possível turnê do The Police Nos últimos dias cresceram os rumores de que o The Police, trio integrado pelo baixista e vocalista Sting, o baterista Stewart Copeland e o guitarrista Andy Summers vai realizar turnê pelos Estados Unidos e pela Inglaterra este ano, de acordo com o jornal La Nación. Em entrevista ao Estado, no final de 2006, o guitarrista Andy Summers comentou que eles estavam se dando bem novamente, mas não falou em volta do grupo. Há três anos o grupo se apresentou no hotel Waldorf Astoria em Nova York, quando entraram para o Rock and Roll Hall of Fame. O legendário grupo inglês se separou em 1986. Neste ano acontece o 30.º aniversário do single Roxanne, com o qual o The Police estourou. No site oficial de Sting, um porta-voz aparentemente garantiu que haverá uma comemoração. "Podemos confirmar que algo especial será feito para marcar a ocasião", diz post do site. Uma matéria publicada no site da revista especializada em música Billboard citando fontes confiáveis que confirmam a turnê aumentou ainda mais a expectativa dos fãs. Além disso, tanto Stewart como Summers já disseram várias vezes que esperam ansiosos pela data.