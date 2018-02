'Crepúsculo', Bieber e Swift dominam prêmio Teen Choice

Swift, 22 anos, estrela da nova música country, arrebatou cinco prêmios, inclusive os de artista musical feminina, artista country feminina e dubladora (por seu papel na animação "O Lorax - Em Busca da Trúfula Perdida"). Ela já havia sido uma das principais ganhadoras na edição de 2011 do prêmio, exibido pelo canal Fox.

O canadense Bieber, de 18 anos, foi ovacionado ao cantar 'Boyfriend' e seu mais recente single, 'As Long As You Love Me', com o rapper Big Sean, num cenário futurista. Bieber levou quatro prêmios, inclusive de artista masculino e de melhor single de artista masculino ('Boyfriend').

'Crepúsculo' ficou com o prêmio máximo da noite (o 'Ultimate Choice'), e antes do último episódio da série, 'Amanhecer - Parte 2', que estreia em novembro.

A série e seus atores ganharam 41 prêmios Teen Choice nos últimos quatro anos, e os protagonistas Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner subiram ao palco para receber os troféus em forma de prancha de surfe, que eles em seguida entregaram à plateia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Teen Choice é definido em votação de adolescentes pela internet.