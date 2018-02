Courtney Love vai estrear como cantora de ópera; assista ao vídeo

A vocalista da banda Hole, Courtney Love, irá estrear como cantora de ópera na próxima quinta-feira, 8. O jornal The New York Times divulgou um vídeo da viúva de Kurt Cobain cantando ao vivo a música All I Ever Wanted, feita pelo compositor Todd Almond.

No espetáculo, Courtney vive Athena, uma cantora adolescente que deixa o namorado (Almond) na cidade de Kansas para correr atrás de fama e do sucesso em Nova York. Os problemas surgem quando ele tenta segui-la e descobre que a amada já estava atraída pelas impressões e vícios da cidade.

"É como lançar um single”, diz a cantora ao The New York Times. "Se ele vira popular, iremos até Londres ou algo do tipo. Caso contrário, não rola", diz. "Nunca fiz teatro musical - sempre quis fazer teatro, mas provavelmente não esteja pronta para fazer uma peça. Acidentalmente, Todd escreveu isso há oito anos. Eu me encontrei com ele e me apaixonei", conclui.