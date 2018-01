Courtney Love é processada por centro de reabilitação A cantora norte-americana Courtney Love, 42, está sendo processada por um luxuoso centro de reabilitação do sul da Califórnia que diz que ela não pagou US$ 180 mil referentes a um tratamento para drogas e álcool em 2005, mostraram documentos judiciais. O centro Beau Monde, que oferece massagens e cardápio gourmet para seus clientes - a maioria celebridades - disse no processo que a cantora pagou US$ 10 mil na entrada mas não acertou a conta final. A viúva do vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, tem falado abertamente sobre o tempo que passou no Beau Monde, localizado na praia de Newport. O Beau Monde recusou-se a comentar o caso, citando o compromisso de confidencialidade com os clientes. O advogado de Love, Howard Weitzman, disse ao jornal Los Angeles Times que há divergências sobre o valor da dívida e que "o assunto está sendo resolvido".