Courtney Love e Frances Bean, ex-mulher e filha de Kurt Cobain, foram juntas à première do documentário Kurt Cobain: Montage of Heck, que conta a história do líder do Nirvana, morto em 1994. O longa mostra as primeiros passos de Kurt em Aberdeen, cidade onde nasceu, até o sucesso da banda grunge.

O filme, dirigido por Brett Morgen e com produção executiva de Frances, é a primeira cinebiografia autorizada sobre o astr Odo rock. No lançamento, Morgen explicou que a produção demorou oito anos para ficar pronta. Mãe e filha, Courtney e Frances têm uma relação conturbada, mas foram juntas à estreia do documentário no Festival de Sundance, nos Estados Unidos.

Morgen revelou, ainda, que quando finalizou o documentário, foi "ao banheiro e chorou por 25 minutos". "Eu não estava chorando porque o Kurt morreu. Estava chorando porque não iria mais passar tempo com ele. E, nos últimos dois anos, ele vem sendo tudo na minha vida", explicou. A estreia nos Estados Unidos de Kurt Cobain: Montage of Heck está marcada para 4 de maio, no canal HBO.