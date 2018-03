Country Music Awards terá casamento ao vivo na TV

Um casal de Nova Jersey que se apaixonou durante um período de luto pretende se casar no domingo durante uma cerimônia de premiação de música country, embalados pela voz de Martina McBride.

Christina Davidson, de 31 anos, e Frank Tucci, de 33, vão trocar alianças ao vivo pela TV na festa do Academy of Country Music Awards, em Las Vegas, segundo os organizadores.

Martina McBride e Pat Monahan, vocalista do Train, vão apresentar seu novo single, "Marry Me" ("Casa Comigo"), enquanto Davidson e Tucci estiverem se casando no palco.

Davidson perdeu o marido, Paul, vítima de um afogamento em 2009, quando ela tinha 29 anos e estava grávida pela segunda vez. Ela procurou um grupo de apoio a viúvos e viúvas, onde conheceu Tucci, que no mesmo ano havia perdido a esposa, vítima de câncer, deixando-o com um filho pequeno.

O que começou como uma amizade virou namoro para esses dois fãs de música country, que foram então escolhidos por McBride para se casar durante o show -foi a cantora quem teve a ideia de promover um casamento de verdade enquanto ela se apresentava.

O prêmio será transmitido nos EUA pela rede CBS, no domingo à noite. Kenny Chesney lidera as indicações (nove categorias), seguido por Jason Aldean (seis). McBride foi indicada na categoria melhor vocalista feminina.

(Reportagem de Jill Serjeant)