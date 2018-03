CORREÇÃO-Violência leva Rihanna a desmarcar show na Indonésia A cantora barbadiana de R&B Rihanna cancelou um show que já estava com os ingressos esgotados na capital da Indonésia, Jacarta, nesta sexta-feira, por motivos de segurança, disseram os organizadores do evento. A Indonésia está em estado de alerta para possíveis represálias, após três militantes islâmicos terem sido executados esta semana por terem participado de um atentado a bomba contra uma casa noturna de Bali, em 2002, que matou 202 pessoas. "A razão é porque a situação da segurança na Indonésia não é favorável", disse Dive Poernomo, uma porta-voz da Showmaster Live, empresa organizadora do evento. A porta-voz também disse que a Austrália emitiu um sinal de alerta aos cidadãos australianos para reconsiderarem os planos de viagem para a Indonésia devido à ameaça de ataques após a execução dos homens envolvidos no atentado. Após o cancelamento de última hora da apresentação "Good Girl Gone Bad" em Jacarta, os organizadores disseram esperar promover outro espetáculo em janeiro. Todos os seis mil ingressos para o show desta sexta-feira da cantora de 20 anos, alguns custando até 215 dólares, estavam esgotados, disse outro organizador do evento. Embora não tenha ocorrido ataques à bomba desde 2005 na Indonésia, o país ainda é considerado em risco. (Reportagem de Telly Nathalia)