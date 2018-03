Corpo de Tim Maia é exumado para realização de teste de paternidade

SÃO PAULO - O corpo do cantor Tim Maia foi exumado nesta quinta-feira, 29, para um exame de DNA. Um pedaço do fêmur do artista foi extraído para um teste de paternidade, determinado pela 2ª Vara da Família da Barra da Tijuca, de acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A exumação já havia sido determinada pela justiça em 2009, no início no processo, mas foi marcada somente após negado um recurso movido pela família de Tim Maia, que se posicionou contrariamente ao procedimento, alegando que cederia material para a realização do exame. Não há informação sobre a data de divulgação do resultado.

Tim Maia está envolvido em um processo movido por Rafaela Mendonça Soares Campos, que alega que sua mãe teve envolvimento amoroso com o cantor à época em que trabalhava em sua equipe de produção.

O corpo de Tim Maia está enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na capital fluminense. Tim Maia tem apenas um filho, Carmelo Maia. Ele não foi localizado pela reportagem para comentar o caso.