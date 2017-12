Corpo de Reginaldo Rossi é velado na Assembleia Legislativa

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi, de 69 anos, vai ser velado no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no centro do Recife, a partir das 19h desta sexta-feira (20). A visitação ficará aberta ao público até as 13h do sábado (21). De lá, o corpo do 'Rei do Brega' segue para o cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde deve ser enterrado a partir das 20h30. O sepultamento vai ser restrito à família e autoridades.

Conhecido por sucessos como Garçom, Em Plena Lua de Mel e A Raposa e as Uvas, Reginaldo Rossi morreu na manhã desta sexta-feira, de falência de múltiplos órgãos. O cantor estava internado desde o dia 27 de novembro, no hospital Memorial São José, no Recife, diagnosticado com câncer de pulmão.

Submetido a sessões de quimioterapia, ele chegou a apresentar melhora no quadro clínico durante a semana, o que deixou médicos e fãs otimistas. No entanto, seu estado de saúde passou a piorar na última quinta-feira (19), quando voltou a respirar com ajuda de aparelhos. Por fim, o músico apresentou insuficiência circulatória, respiratória, renal e hepática.

Reginaldo Rossi, que nasceu no Recife e completaria 70 anos em fevereiro, deixou a esposa, com quem era casado há cerca de 30 anos, e dois filhos. Sua última apresentação foi no dia 24 de novembro, no festival Chopp Time Street, em João Pessoa. "Ele venceu preconceitos e cantou a beleza do nosso estado", comentou o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, por meio de nota.

O Governo do Estado e a Prefeitura do Recife decretaram três dias de luto oficial pela morte do Rei do Brega. "Ele viveu intensamente. Morreu de tanto viver", afirmou o governador. "Quando a gente vê alguém como Reginaldo Rossi, entende que ele não cabia limitado numa cama. Sem poder cantar e sem aquela alegria."