Corpo de Prince foi cremado e funeral teve a presença de amigos e familiares

Minneapolis - Familiares e amigos de Prince disseram “adeus” ao ícone da música neste último sábado, 24, em uma pequena e privada cerimônia, logo depois da cremação do corpo do músico. A representante de Prince disse que a celebração da vida dele incluiu “seus mais amados”, família, amigos e músicos. Ela ainda afirmou que haverá uma celebração musical a ser marcada nos próximos dias.

A lista de pessoas que participaram do funeral de Prince não foi anunciada, mas a irmã dele Tyka Nelson e seu cunhado Maurice Phillips foram vistos pelo terreno do Pasley Park, propriedade de Prince, assim como os músicos Sheila E. e o baixista Larry Graham. Alguns dos centenas de fãs que se reuniram na porta do Paisley Park no sábado conseguiram um “breve momento de Prince”. Funcionários deixaram a propriedade e entregaram aos fãs caixas da cor roxa contendo uma fotografia colorida na qual Prince aparece vestindo uma camiseta preta com os números 3121 estampados – números que formam o título de um disco do músico.

Prince foi encontrado sem vida em um elevador, na quinta-feira, 21, em Paisley Park, e a autópsia foi feita no dia seguinte. Autoridades, contudo, não revelaram a causa da morte e afirmam que os resultados podem sair em dias ou semanas.