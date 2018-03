Corpo de Michael Jackson será levado para Neverland na quinta

O corpo do cantor Michael Jackson será levado para seu Rancho Neverland na Califórnia nesta quinta-feira, 2, e um velório público está sendo planejado para o final dessa semana, segundo um relatório divulgado para a mídia nesta terça-feira, 30.

A rede de televisão CNN disse em seu site que o velório aberto seria realizado na sexta-feira, 3. Segundo a CNN, um velório particular será realizado no domingo, 5. Mas o site de notícias sobre celebridades TMZ.com disse que poderia acontecer na sexta ou no sábado, 4. Representantes da família de Michael Jackson ainda não comentaram a informação.

Segundo a rede CNN, ainda não se sabe onde o cantor será enterrado.

Família

A família do cantor Michael Jackson anunciou na segunda-feira, 29, que pretende promover um funeral público para o cantor e que a cerimônia será aberta aos fãs. Mas o pai de Michael, Joe Jackson, disse que o funeral está condicionado primeiro à apuração do que aconteceu com seu filho. A intenção foi reafirmada por Janet Jackson, irmã do músico, que disse que a autorização para o funeral virá após a família conhecer o resultado da segunda autópsia que foi feita no corpo do cantor, o que deve ocorrer em breve.

A mãe de Michael Jackson, Katherine, também obteve, na segunda-feira, a guarda provisória dos filhos dos cantor e o controle temporário de seus bens. Ela será guardiã temporária de Prince Michael, 12, Paris Katherine, 11, e Prince Michael II, 7, e foi indicada como "administradora especial" dos bens do filho até a realização de uma audiência em 6 de julho.

A decisão judicial determinou que ela não poderá tomar posse do dinheiro ou das propriedades sem a permissão da corte. Há informações de que Michael Jackson teria dívidas de 500 milhões de dólares, mas seus bens seriam estimados em mais de um bilhão de dólares e devem se valorizar após sua morte.

Pai desmente funeral em Neverland

Joe negou que a cerimônia fúnebre será realizada no rancho Neverland, onde Michael viveu até o final do processo que sofreu por acusação de pedofilia. "Não decidi ainda o que vai acontecer", disse. "Será de um jeito do qual Michael possa se orgulhar".

Para ajudar nos preparativos da cerimônia, os pais do astro convocaram o reverendo Al Sharpton, de Atlanta, um antigo conselheiro da família. O pastor improvisou uma coletiva de imprensa na residência dos Jackson, nas imediações de Los Angeles, e disse que o funeral deverá ser planejado com cuidado.

Causa da morte

A polícia retornou nesta segunda-feira à casa onde o astro faleceu para recolher novas "evidências médicas" que permitam esclarecer a causa de sua morte repentina, informou o jornal Los Angeles Times.

Fontes policiais disseram que Michael possuía medicamentos receitados por um número indeterminado de doutores, que estão sendo ouvidos, mas não informou se há indícios de crimes. A principal hipótese com a qual os investigadores trabalham relaciona o falecimento do Rei do Pop a uma overdose de remédios.