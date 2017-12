Corpo de James Brown será velado no Harlem e na Geórgia O corpo do cantor James Brown será velado nesta quinta-feira no Teatro Apollo do Harlem, em Nova York, um local onde o "Padrinho do Soul" fez shows inesquecíveis, informaram representantes do músico. Além do velório na quinta, o corpo de Brown será velado também no sábado na sala de shows que leva seu nome em Augusta, sua cidade natal, no estado da Geórgia. No mesmo dia será realizado o enterro. James Brown, um dos músicos mais influentes do século 20, morreu na segunda-feira, dia de Natal, aos 73 anos, vítima de um ataque cardíaco, no Hospital Emory Crawford Long, em Atlanta (Geórgia), onde estava internado desde domingo por conta de uma pneumonia. O cantor de clássicos como Sex Machine e I Feel Good foi o inventor do funk, inspirou os movimentos de dança de Mick Jagger e Michael Jackson e ajudou a abrir caminho para o hip-hop. De acordo com o Daily Variety, o cineasta Spike Lee assinou um contrato para fazer um filme sobre James Brown. O projeto, autorizado, está sendo desenvolvido pela Paramount Pictures e por Brian Grazer, o produtor vencedor do Oscar por Uma Mente Brilhante, afirmou a publicação, acrescentando que a produção deve ter início em 2008.