Corpo de Dominguinhos terá novo sepultamento hoje em Garanhuns

O corpo do músico José Domingos Moraes, o Dominguinhos, enterrado há dois meses no cemitério Morada da Paz, no município metropolitano de Paulista, terá novo sepultamento, nesta tarde (26), em Garanhuns, no agreste, onde nasceu.

O traslado ocorre com o acompanhamento da vigilância sanitária e é resultado de uma ação judicial impetrada pelo filho mais velho, Mauro Moraes, que queria atender à vontade do pai, expressa em uma entrevista ao radialista Geraldo Freire há dez anos. O músico disse, então, que gostaria de ser enterrado na sua cidade natal, Garanhuns.

Depois de deixar Paulista, pela manhã, o cortejo fez uma parada no restaurante Arriégua, no Recife, que era frequentado pelo sanfoneiro. Ali recebeu homenagem de amigos músicos.

Para receber o corpo de Dominguinhos, a prefeitura de Garanhuns construiu um mausoléu com sua foto. A decisão de enterrar o corpo na região metropolitana do Recife foi tomada por sua mulher Guadalupe,e a filha mais nova, Liv Moraes, à revelia da opinião de Mauro. Desta vez, os dois filhos participam do novo sepultamento sem desavenças.

Dominguinhos morreu no dia 23 de julho, aos 72 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de uma luta de seis contra um câncer. Ele foi enterrado dois dias depois no Morada da Paz.