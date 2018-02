Corpo de Chorão será enterrado nesta quinta-feira às 17 horas

SANTOS - Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista da banda Charles Brown Jr., será enterrado nesta quinta-feira, às 17 horas, no Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério localizado no bairro do Marapé. Embora o cantor manifestasse em conversas com amigos que, quando morresse gostaria que seu corpo fosse cremado, o cemitério informou que Chorão será enterrado e que familiares já acertaram o sepultamento no início desta tarde.

Desde a manhã desta quarta-feira, funcionários do Arena Santos, ginásio esportivo municipal, localizado na Vila Mathias, e que tem capacidade para receber até 5 mil pessoas, preparavam o local para o velório do vocalista, que deve ser aberto ao público às 20 horas. O corpo deve chegar por volta das 19 horas. Durante um hora, só os familiares e amigos mais próximos poderão homenagear o líder do Charles Brown.

Antes do meio-dia, dezenas de coroas começaram chegar ao Arena Santos. A primeira delas foi da torcida Sangue Jovem. O Santos Futebol Clube, que chegou a oferecer o Salão de Mármore para o velório, mandou uma bandeira do time, para ser colocada sobre o caixão do vocalista, que era torcedor fanático da equipe da Vila Belmiro.