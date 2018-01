Corpo de Cauby Peixoto é enterrado em São Paulo

O velório de Cauby Peixoto foi realizado no salão nobre da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aberto ao público, na manhã e início da tarde desta segunda, 16. O enterro ocorreu perto das 16h20 desta segunda-feira, 16, no Cemitério Congonhas, também em São Paulo.

O cantor morreu na noite do domingo, 15, aos 85 anos. Ele estava internado no hospital Sancta Maggiori, no Itaim Bibi, em São Paulo, para tratar quadro de pneumonia.

A Alesp fica na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Parque Ibirapuera. O Cemitério Congonhas, na rua Ministro Álvaro de Sousa Lima, 101.

O cantor seria uma das atrações principais da Virada Cultural, que ocorre no próximo fim de semana em São Paulo. Com 85 anos completos em fevereiro, Cauby estava em plena atividade, fazendo shows de lançamentos dos seus discos A Bossa de Cauby (2015) e Cauby Sings Nat King Cole (2015).

Cauby também vinha fazendo com regulariade o show Reencontro, ao lado da amiga Angela Maria.