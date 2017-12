Coréia do Norte quer show do guitarrista Eric Clapton

Em uma decisão surpreendente, a Coréia do Norte convidou o guitarrista britânico Eric Clapton para se apresentar em Pyongyang, segundo informou nesta terça-feira, 26, o jornal Financial Times. Veja também: Filarmônica de NY interpreta hino dos EUA na Coréia do Norte Com este convite, aumentam as esperanças de que a Coréia do Norte passe a estabelecer mais vínculos culturais com o mundo exterior, acrescenta o jornal. Uma fonte norte-coreana afirmou que o guitarrista se mostrou simpático à idéia e sugeriu que o concerto se realize em 2009. De acordo com a publicação, a Orquestra Sinfônica da Coréia do Norte tem planos para se apresentar em Londres ainda este ano. "O regime norte-coreano convidou Clapton em resposta à viagem que será feita pela orquestra do país", revela o periódico. "Estes intercâmbios culturais são uma maneira de impulsionar o entendimento entre países", disse a fonte. "Queremos que nossa música seja entendida no mundo ocidental, e queremos que nosso povo entenda a música ocidental", acrescentou.