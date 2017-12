Coral cubano cantará com os Rolling Stones em Havana

O coral EntreVozes, que dirigido por Digna Guerra é o único grupo musical cubano que acompanhará o lendária banda de rock britânica The Rolling Stones na concerto da próxima sexta-feira, 25. Sobre os detalhes da participação do coral no show, Digna contou que será na música You Can't Always Get What you Want, que encerra a apresentação da banda em Havana, segundo o site Cubadebate.

A música, composta pelo vocalista Mick Jagger e o guitarrista Keith Richards, "é bonita", disse a diretora do coral, mas também explicou que é "muito difícil pelo agudo e pelo tempo prolongado no qual é preciso manter o son dos acordes que vão de forma ascendente todo o tempo. Ela destacou a "honra" e "responsabilidade" por ter sido escolhida para liderar o coro nessa apresentação.

Digna revelou que Mark Gillespie, membro da equipe de Rolling Stones a comunicou via telefone o convite para o coral participar do concerto e que ele enviou uma partitura por email e um link com o trecho da música. "Gillespie nos pediu para aumentar em 24 cantores e gravarmos um vídeo e enviá-lo o mais urgentemente possível, então eu escolhi alguns membros dos cantores do Coro Nacional completar esse número", disse Digna.

A apresentação única e gratuita dos Rolling Stones terá duração média de duas horas e está previsto um público de mais de 400.000 pessoas. Será o término de Olé Tour, pela América Latina, depois de apresentações na Argentina, Uruguai, Colômbia, Brasil, Peru e México.