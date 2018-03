Corais infantis brasileiros cantarão com Roger Waters na turnê 'The Wall'

SÃO PAULO - Corais de crianças brasileiras tocarão com Roger Waters na turnê do artista pelo País, interpretando o clássico 'Another Brick in The Wall'.

O Coral da Gente, do Instituto Baccarelli, em Heliópolis, cantará com Roger Waters em São Paulo. O grupo participa dos dois dias de show do ex-Pink Floyd na cidade, em 1 e 3 de abril. O grupo é o mesmo que se apresentou ao lado de Mike Patton, do Faith No More, no Rock In Rio e no SWU no ano passado.

No Rio de Janeiro a participação será feita pelo Coral da Rocinha e em Porto Alegre pelo Projeto Canta Brasil.

A turnê The Wall chega ao Brasil no próximo domingo, 25, com show na capital gaúcha e segue para o Rio no dia 29. Os ingressos estão à venda no site da Tickets For Fun e podem custar até R$ 900.