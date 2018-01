Contrato dos Beatles com empresário é vendido por mais de 550 mil dólares em Londres

"Money can't buy me love" (“Dinheiro não pode me comprar amor”), certa vez cantaram os Beatles, mas um contrato que ajudou a lançar a banda mais famosa de todos os tempos foi vendido em um leilão da Sotheby’s nesta terça-feira, 29, por 365 mil libras (553.121 dólares).

O contrato firmado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr em 1 de outubro de 1962, confirmou Brian Epstein, por vezes chamado de o quinto Beatles, como seu empresário, e também estabeleceu Ringo como baterista da banda.

Foi o segundo contrato assinado pelos Beatles com Epstein, um ex-dono de loja de discos que se apaixonou pelo grupo após ouvi-los várias vezes seguidas no Cavern Club, em Liverpool.

O contrato substituiu o que o grupo havia assinado em janeiro daquele mesmo ano, que incluía Pete Best como baterista. Ele foi substituído por Richard Starkey, mais conhecido como Ringo. O documento foi assinado dias antes do lançamento do primeiro single de sucesso da banda, Love Me Do.

“Sem este contrato, e a relação que representa, parece ser inconcebível que os Beatles pudessem ter conquistado tudo que conseguiram”, disse Gabriel Heaton, especialista em livros e manuscritos da Sotheby’s, por meio de uma comunicado.