Contagem atualizada: Diplo diz que 'Sua Cara' teve 20 milhões de acessos nas primeiras 24 horas

Na última segunda-feira, 31, o clipe de Sua Cara, do grupo eletrônico Major Lazer com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, registrou cerca de 17,5 milhões de visualizações no mostrador do YouTube em suas primeiras 24 horas, o que já tinha tornado o vídeo a melhor estreia do ano na plataforma e o melhor lançamento desde Hello, de Adele, em 2015.

Agora, porém, o DJ e produtor Diplo, líder do Major Lazer, revelou pelo Instagram que o desemprenho de Sua Cara no YouTube foi ainda melhor. De acordo com músico norte-americano, o número oficial e final das visualizações do clipe em suas primeiras 24 horas foi na verdade de 20 milhões, apesar do mostrador do YouTube ter mostrado menos, provavelmente por algum erro de sistema.

Desta forma, Sua Cara supera os lançamentos de Miley Cyrus, com Wrecking Ball, em 2013 (19,3 milhões), e de Nicki Minaj, com Anaconda, também em 2013 (19,6 milhões), e se torna o quarto videoclipe mais visto do YouTube nas primeiras horas de publicação. À frente do clipe com Anitta e Pabllo Vittar estão apenas o sul-coreano Psy, com 38 milhões por Gentleman; a britânica Adele, com 27,7 milhões por Hello; e a norte-americana Taylor Swift com 20,1 milhões para Bad Blood, parceria com o rapper Kendrick Lamar.

"Este sou eu quando Sua Cara atingiu seis milhões de visualizações em três horas. Uau! Obrigado, Pabllo Vittar, Anitta e Major Lazer", escreveu o DJ ainda na madrugada da segunda-feira, 31, após o lançamento do vídeo.

This is me when "Sua Cara" hit 6 million views in 3 hours #suacara wow thanks @pabllovittar @anitta @majorlazer Uma publicação compartilhada por diplo (@diplo) em Jul 30, 2017 às 5:53 PDT

"Estou muito feliz com toda a repercussão, muito emocionada, o dia de lançamento foi mais que incrível. Eu me sinto anestesiada ainda, a ficha tá caindo e eu só tenho que agradecer aos fãs por tudo isso", disse Pabllo Vittar, em nota, ao Estado.

Além de melhor estreia de 2017 no YouTube, o clipe de Sua Cara conquistou ainda o título de vídeo a atingir um milhão de likes na plataforma, em apenas cinco horas, superando Drag Me Down, do One Direction, o recordista anterior.

Sua Cara, a parceria do Major Lazer com Anitta e Pabllo Vittar, está presente no EP Know No Better, lançado pelo grupo de música eletrônica em junho deste ano.