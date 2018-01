Consumo de música por streaming volta a crescer e chega a 112 milhões de assinantes

O consumo de música por streaming voltou a crescer em 2016 e se consolidou no mercado fonográfico. Segundo o relatório anual divulgado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês) na manhã desta terça-feira, 23, o número de assinantes dos serviços de música por streaming (Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music e Napster) chegou a 112 milhões no mundo inteiro apenas no ano passado.

Ainda de acordo com o relatório, o mercado de música gravada no Brasil, após quase três anos de crescimento, voltou a sofrer queda de 2,8%, influenciado pelo declínio nas vendas de CDs e DVDs musicais, cujo mercado varejista demonstra sentir com mais força os efeitos da crise econômica do País.

O mercado digital, entretanto, caminha no sentido contrário. Em comparação a 2015, houve crescimento de 23% em 2016. O consumo de streaming cresceu 52,4% em relação ao ano passado.

Segundo o presidente da Pro-Musica Brasil, Paulo Rosa, o streaming já é o principal modelo de distribuição de música do setor fonográfico. "Acontece no Brasil exatamente o que vem acontecendo em quase todos os mercados do mundo: crescimento significativo de assinantes de plataformas de streaming de áudio, combinando com elevação, embora num ritmo mais lento, das receitas com publicidade originadas em plataformas de streaming de áudio e vídeo. O mercado brasileiro de música já é predominantemente digital", afirma Paulo no material divulgado.

As receitas do segmento digital correspondem a 49% do total do mercado fonográfico, informou ainda o relatório. "Se consideramos apenas o mercado físico (CDs, DVDs, vinil) comparado ao digital (streaming, downloads etc), a proporção é de 22,8% para o físico e 77,2% para o digital", conclui Paulo.

Bieber lidera. A Federação Internacional da Indústria Fonográfica também divulgou um ranking com as musicas mais ouvidas por streaming em 2016. Sorry, de Justin Bieber, lidera a lista, seguida por Work, de Rihanna, e One Dance, de Drake. 10%, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, e Sosseguei, de Jorge e Mateus, também aparecem na lista.

Veja o top 10:

1) Sorry - Justin Bieber

2) Work - Rihanna

3) One Dance - Drake

4) 10% - Maiara e Maraisa

5) Sosseguei - Jorge e Mateus

6) Love Yourself - Justin Bieber

7) Medo Bobo - Maiara e Maraisa

8) Work from Home - Fifth Harmony

9) Thiago os What You Came For - Calvin Harris

10) A Rosa e o Beija-Flor - Matheus e Kauan