Conheça os artistas indicados ao prêmio Brit

Take That, Mika e Leona Lewis, com quatro indicações cada um, incluindo Melhor Álbum e Melhor Single, lideram as candidaturas deste ano ao prêmio Brit da música britânica, que será entregue numa cerimônia no dia 20 de fevereiro. Arctic Monkeys, Mark Ronson, Kaiser Chiefs e Kate Nash foram indicados para três prêmios cada um. O Take That concorre ainda na categoria Melhor Grupo e Melhor Show, disputando em ambas com o Arctic Monkeys. Em Melhor Single, a banda foi indicada por Shine. Leona Lewis disputará o prêmio de Melhor Cantora com Kate Nash, KT Tunstall, PJ Harvey e Bat for Lashes. Além disso, enfrenta Mika pelo Brit de Revelação. Mika é candidato a Melhor Cantor. Seus adversários são Jamie T, Mark Ronson, Newton Faulkner e Richard Hawley. O Arctic Monkeys tenta ganhar, pelo segundo ano consecutivo, os prêmios de Melhor Grupo e Melhor Single. Amy Winehouse só recebeu uma indicação, a de Melhor Single, por sua versão de Valerie. O seu álbum Back to black foi o mais vendido de 2007, mas não compete nesta edição do Brit porque foi lançado no mercado no ano anterior. A australiana Kylie Minogue, que atuará na cerimônia do próximo mês, é candidata nas categorias de Melhor Cantora Internacional e Melhor Álbum Internacional. A banda americana The Eagles foi indicada para Melhor Grupo Internacional e a Melhor Álbum Internacional, por Long road out of Eden, seu primeiro trabalho de estúdio desde 1979. O cantor americano Bruce Springsteen é candidato a Melhor Cantor Internacional, concorrendo com Kanye West e Timbaland. Além de Minogue, vão se apresentar Paul McCartney, que será premiado por sua contribuição à música, Kaiser Chiefs, Mark Ronson, Mika e Rihanna.