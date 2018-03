Conheça a carreira do Metallica em suas passagens pelo Brasil

Mais uma vez o Metallica é uma das principais atrações do festival carioca. Os fãs parecem não se cansar dos metaleiros e sempre lotam as apresentações. Esta é a terceira vez consecutiva do Metallica no Rock in Rio Brasil e a oitava visita ao País. Eles ainda participaram nas edições estrangeiras do festival em Lisboa e Madrid, e tocam na versão americana em Las Vegas este ano.

Veja a evolução da carreira da banda de acordo com as passagens pelo Brasil: