Congestionada venda online de ingressos para Jack Johnson O site Ingresso Fácil, que vende desde anteontem ingressos para o show do cantor havaiano Jack Johnson, teve as vendas suspensas hoje em diversos momentos por conta da grande procura simultânea por tickets. ?Em breve voltaremos a comercializar?, informou o site. A venda começou sem aviso público dos promotores da turnê. Johnson se apresenta no dia 7 de abril, na Arena Skol Anhembi, e no dia seguinte, na Apoteose, no Rio de Janeiro. Os tickets custam R$ 120 e R$ 150 (segundo informa a Ingresso Fácil, ingressos de meia entrada estarão disponíveis apenas nos pontos de vendas). As produtoras Mondo Entretenimento e Dream Factory estimam que 60 mil pessoas verão os dois concertos. A Oi, operadora móvel do Grupo Telemar, fechou cota de patrocínio para os shows.