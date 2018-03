Confusão marca anúncio da venda de ingressos para o RBD O anúncio da venda dos ingressos para os shows do grupo mexicano RBD no País foi marcado por muita confusão. Informações como o cancelamento do show em Salvador e a alteração de datas da turnê não foram divulgadas em alguns locais, fazendo com que multidões se amontoassem em lugares onde não havia a possibilidade de adquirir ingressos. Nesta segunda-feira, a Agência Mondo, da Mondo Entretenimento, empresa que organiza a vinda da banda ao Brasil informou que as entradas para o show em São Paulo, que acontece no dia 8 de outubro, no estádio do Morumbi, poderiam ser compradas no próprio local da apresentação e no estádio do Pacaembu. A Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo divulgou um comunicado, no fim da tarde desta segunda, desmentindo, no entanto, que os ingressos para o RBD poderão ser adquiridos no Pacaembu. "Insistimos que não estão sendo vendidos ingressos nas bilheterias do estádio para o show da banda RBD", diz o comunicado. A Agência Mondo divulgou também nesta segunda que o show em Salvador foi cancelado por uma "questão de logística da turnê". Outra mudança no calendário foi a data da apresentação em Vitória, no Espírito Santo. O show seria no dia 2 de outubro e foi antecipado para o dia 29 deste mês, alterando a data do show em Belo Horizonte para o dia 30. O show de Curitiba não sofreu alteração de data, mas vai acontecer agora no estádio Kyocera Arena e não mais no estádio Couto Pereira. A turnê do grupo mexicano começa no próximo dia 20 em Manaus e será encerrada no dia 8 de outubro, no Rio de Janeiro. Preocupação com a segurança A segurança é a grande questão que envolve a turnê pois, no início do ano, uma pequena apresentação do grupo em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. Desta vez, é a produtora Mondo Entretenimento a responsável pela vinda do grupo ao País. A confusão teria acontecido quando os fãs que estavam mais próximos ao palco foram pressionados por aqueles queriam ver os integrantes da banda mais de perto. De 5 mil a 15 mil pessoas estavam no estacionamento. Confira como ficou o calendário de shows com as novas datas: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Vitória 30/09: Belo Horizonte 3/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro Matéria alterada às 20h50 para acréscimo de informações