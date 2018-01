Confirmados os shows de Roger Waters no Brasil Confirmadas as apresentações de Roger Waters no Brasil. O gênio do Pink Floyd apresentará em março o lendário show The Dark Side of the Moon, pela primeira vez no País. Waters traz o show baseado no álbum histórico do Pink Floyd de 1973 que bateu recordes inacreditáveis (vendeu 40 milhões de exemplares e ficou 1,5 mil semanas entre as mais tocadas da Billboard). O design da turnê é de Mark Fisher (arquiteto da turnê The Wall, do Floyd). O repertório mistura a carreira-solo de Waters e a segunda parte é Dark Side of the Moon, o disco inteiro. Ele se apresentará no Rio, na Praça da Apoteose no dia 23, sexta, e em São Paulo no Estádio do Morumbi, no dia 24, sábado. A abertura dos portões está marcada para as 17 horas e o início do show para às 21 horas, com previsão de término à meia-noite. No Rio, o preço do ingresso é R$ 140, com meia-entrada a R$ 70. Em São Paulo, os preços variam de R$ 100 a R$ 500. Os menores de 16 anos só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. A venda de ingressos começa no dia 14, em vários pontos de São Paulo e Rio. Haverá postos de venda também em Brasília e Curitiba. É possível comprar ingressos também pela Internet ou pelo telefone (Ticketmaster). Os clientes do Citibank podem comprar antes, a partir do dia 7. Mais informações sobre vendas podem ser obtidas pelos telefones (11) 2126-7320 e 2126- 7306. Vendas a grupos, pelos tels.: (11) 2126-7320 / 2126-7306 / 2126-7310 / 6846-6232. E-mails: dbonini@ciebrasil.com/pvieira@ciebrasil.com grupos@ticketmaster.com.br. Em São Paulo, os ingressos também podem ser adquiridos no Estádio do Morumbi, das 9 às 17 horas (exceto em dias de jogos) e no Credicard Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955), das 12 às 20 horas. Saiba mais sobre os ingressos São Paulo - 24 de março - Estádio do Morumbi Preços dos ingressos nas cadeiras de gramado: R$ 500,00 (inteira) e R$ 250,00 (meia)- Setor VIP Premium; R$ 450,00 e R$ 225,00 - Setor VIP I; R$ 450,00 e R$ 225,00 - Setor VIP II; R$ 450,00 e R$ 225,00 - Setor Azul central; R$ 400,00 e R$200,00 - Setor Azul lateral; R$ 400,00 e R$ 200,00 - Setor Verde central; R$ 350,00 e R$ 175,00 - Setor Verde lateral; R$ 300,00 e R$ 150,00 - Setor Vermelho; R$ 250,00 e R$ 125,00 - Setor 04; R$ 220,00 e R$ 110,00 - Setor 05; R$ 200,00 e R$ 100,00 - Setor 06; R$ 180,00 e R$ 90,00 - Setor 07. Cadeiras superiores: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia); Cadeiras inferiores: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia). Deficiente Físico: R$ 160,00 e R$ 80,00. Arquibancadas: R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia) Locais de venda em SP: Citibank Hall: de 2.ª a sábado, das 12h às 20h - domingos e feriados, das 14h às 20h - Av. dos Jamaris, 213 - Moema. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito, visa, mastercard, diners e amex. Teatro Abril: 2.ª a sábado, das 12h às 20h; domingo, das 14h às 20h - Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 - Bela Vista - São Paulo. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito, visa, mastercard, diners e AMEX. FNAC Pinheiros: diariamente, das 10h às 22h - Av. Pedroso de Moraes, 858 - Pinheiros. Forma de pagamento: Dinheiro e cartão de débito FNAC Paulista: diariamente, das 10h às 22h - Avenida Paulista, 901 ou Alameda Santos, 960 - Jardins. Forma de pagamento: Dinheiro e cartão de débito FNAC Campinas: de 2.ª a sexta , das 10h às 22h; Sábado das 10h às 22h30 e domingos e feriados, das 12h às 20h - Parque Dom Pedro Shopping - Av. Projetada Leste, 500 - Campinas. Formas de pagamento: Dinheiro e cartão de débito. Saraiva Mega Store: Morumbi Shopping e Shopping Eldorado - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h; Shopping Center Norte - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12 h às 21h. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito, visa, mastercard, diners e AMEX. Loja AM/PM Posto Ipiranga Gravatinha: Av Portugal, 1756 - Bela Vista-Santo André de 2.ª a 6.ª, das 09h às 21h; sábado, das 09h às 18 h. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito VISA e AMEX; e cartão de débito VISA Electron. Livraria Siciliano: de quinta, domingo e feriados, das 9h às 20h30; sexta e sábado das 9h às 22h - Rua Cardoso de Melo, 630. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito, visa, mastercard, diners e AMEX. Shopping Ibirapuera - de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h - Av. Ibirapuera, 3.103 - Suc 145 - Piso Moema. Forma de pagamento: Dinheiro. Rio - 23 de março - Praça da Apoteose - 21h Locais de venda no Rio, sem taxa de conveniência: Apoteose - diariamente, das 10h às 18h (somente após o carnaval e desfile das campeãs) Claro Hall - diariamente, das 12h às 20h (pagamento em dinheiro, todos os cartões de crédito e débito) - Av. Ayrton Senna, 3000 - Unidade 1005 - Via Parque Shopping. Locais e venda no Rio, com taxa de conveniência: FNAC Barra Shopping: de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 15h às 21h - Av das Américas, 4600/ Loja B 101/114 - Barra da Tijuca - RJ. Forma de pagamento: Dinheiro e cartão de débito Modern Sound: de 2.ª a sexta, das 09h30 às 19h; sábados, das 9h30 às 18h - Rua Barata Ribeiro, 502/ LJ D2-D4-D6 - Copacabana. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito, visa, mastercard, diners e AMEX Saraiva Mega Store: de 2.ª a sábado, das 10 às 22h; domingos e feriados, das 15 às 21h - Norte Shopping - Av. Dom Helder Camara, 5080/ LJ 4503 - Piso S - Pilares. Forma de pagamento: Dinheiro. Posto Ipiranga CW332: diariamente, das 09h30 às 17h - Rua Real Grandeza, 332 / 336 - Botafogo. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito VISA e AMEX; e cartão de débito VISA Electron. Posto Ipiranga Jockey Rio: diariamente, das 09h30 às 17h - Av. Bartolomeu Mitre, 1361 - Gávea. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito VISA e AMEX; e cartão de débito VISA Electron. Posto Ipiranga Sol da Lagoa: diariamente, das 09h às 18h - Av. Epitácio Pessoa, 3666 - Lagoa. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito VISA e AMEX; e cartão de débito VISA Electron. Outros locais de venda: Brasília FNAC Brasília: de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h - Park Shopping - SAI/SO Área 6580. Forma de pagamento: Dinheiro e cartão de débito. Curitiba FNAC Curitiba: de 2.ª a sábado, das 11h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h - Park Shopping Barigüi - Avenida Professor Pedro Parigot de Souza, 600. Forma de pagamento: Dinheiro e cartão de débito. Siciliano Shopping Müller: 2ª a Sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h - Av. Cândido de Abreu, 127 - Centro - Curitiba - PR. Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito visa, mastercard e Diners. Por telefone e internet: Central Ticketmaster - por telefone, entrega em domicílio (taxas de conveniência e de entrega): 0300-7896846, das 9h às 21h - segunda a sábado (aceita todos os cartões de crédito) Internet: www.ticketmaster.com.br