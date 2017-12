Confirmados locais e datas do TIM Festival 2006 O TIM Festival 2006 vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de outubro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, segundo informou nesta segunda-feira a organização do evento. Em São Paulo, o Auditório Ibirapuera será o palco das apresentações de jazz durante os três dias, e o Anhembi receberá no domingo, dia 29 de outubro, os principais representantes de pop e rock. Na capital fluminense, todas as atrações tocarão na Marina da Glória. Conforme informou o Portal do Estadão, vêm ao País, entre outros, o cantor e compositor norte-americano Devendra Banhart, o duo francês de música eletrônica Daft Punk, a banda nova-iorquina Yeah, Yeah, Yeahs, o trio de jazz acústico The Bad Plus e Patti Smith, uma das líderes do movimento punk nos anos 70, a grande atração do festival. A novidade divulgada pela organização é a vinda da arranjadora Maria Schneider.