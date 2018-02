Confirmado segundo show de Madonna em São Paulo

As produtoras Live Nation e Time For Fun anunciaram hoje um show extra de Madonna em São Paulo, no dia 05 de dezembro.

Os ingressos para a apresentação estarão disponíveis a partir do dia 13 de junho. Mais informações sobre a venda de entradas você encontra em premier.ticketsforfun.com.br.

No Brasil, Madonna também canta no Rio de Janeiro, em 01 de dezembro, e em Porto Alegre, no dia 09. Ela também fará shows pela América Latina, em Medelín (Colômbia), Santiago (Chile), e Buenos Aires e Córdoba (Argentina).

A turnê mundial do álbum MDNA começou ontem em Tel Aviv, Israel, e passará por 26 cidades da Europa antes de partir em agosto para a América do Norte. Após o seu retorno ao México e América do Sul, Madonna irá visitar a Austrália, onde não se apresenta há 20 anos.