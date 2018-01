Confirmado segundo show de Beyoncé no Rio

A nova data para o segundo show da cantora norte-americana Beyoncé no Rio de Janeiro já foi definida, após a visita técnica da produção da estrela: 8 de fevereiro. Os ingressos para o show do dia 7 se esgotaram em cinco dias e o cadastramento para a pré-venda do segundo show foi concluído em 3 horas, com 6 mil inscritos. Ambos serão realizados no HSBC Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca).

Quem se cadastrou pelo site do HSBC vai receber uma senha por e-mail para a venda nos dias 15 e 16, somente. Ou então podem comprar na bilheteria, sem taxa de conveniência, das 10h às 18h, com documento e o e-mail impresso. Ou ainda por telefone, no número sem custo 4003 1528, das 9h às 21h. Após o dia 16 as vendas serão liberadas para o público em geral.