Confirmado: Robbie Williams inclui Brasil em turnê latina O cantor pop inglês Robbie Williams, de 32 anos, confirmou as datas de sua turnê "Close Encounters" pela América Latina. A turnê teve recorde mundial de vendas de ingressos, atingindo no primeiro dia a marca dos US$ 1,6 milhões na Europa, segundo informou seu selo Emi Music. Argentina, Chile, México e Brasil são os países onde o astro pop cantará em outubro. Inicialmente a previsão era de que seu show por aqui aconteceria no dia 12, mas agora, vem a confirmação da data: 18 de outubro no Estádio do Flamengo, no Rio de Janeiro. Antes disso ele fará shows no dia 11 de outubro no Estádio Nacional do Chile, nos dias 14 e 15 no Estádio River Plate na Argentina e depois do Rio irá ao México para se apresentar no Foro Sol, no dia 221 de outubro. O jornal "El Clarín", da Argentina, informou que já estão esgotadas as cadeiras numeradas das duas apresentações do cantor naquele país. No México, esta será a terceira vez que o cantor vai se apresentar no país, onde já esteve em 2004 e 2005.