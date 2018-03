Confirmado: Michael Jackson será enterrado em 29 de agosto

"A família Jackson quer novamente expressar sua gratidão aos fãs de Michael ao redor do mundo por seu apoio durante esses tempos difíceis", diz o documento.

O sepultamento acontecerá mais de dois meses depois da morte do "rei do pop", ocorrida em 25 de junho. A demora no enterro foi causada pelas divergências da família Jackson em relação ao que seria feito com o corpo do artista.

Os detalhes da cerimônia e o local onde o corpo de Jackson está guardado são mantidos em segredo. O anúncio foi feito um dia depois do jornal New York Daily News divulgar comentários do pai de Michael, Joe Jackson, de que seu filho seria enterrado no dia do seu aniversário.

Sunshine disse que Jackson será enterrado no Holly Terrace do Great Mausoleum do cemitério. Segundo o site do cemitério o mausoléu é feito com réplicas de obras de Michelangelo.

O cemitério fica na cidade de Glendale, a cerca de 13 quilômetros ao norte de Los Angeles, num lugar diferente do cemitério de Hollywood Hills onde a família de Michael Jackson se reuniu para velá-lo dias após sua morte e momentos antes do memorial realizado em sua homenagem no Staples Center, em 7 de julho. Michael Jackson (1958-2009) morreu em 25 de junho de um ataque cardíaco, mas o resultado da autópsia com a verdadeira causa de sua morte ainda não foi divulgado.