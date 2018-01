Confirmado: Madonna participa do Coachella Valley Music Agora não é mais boato. Madonna confirmou sua participação no Coachella Valley Music & Arts Festival, em Indio, na Califórnia, no dia 30 de abril. Esta é a primeira vez, em mais de 20 anos de carreira, que ela canta num festival, sem contar as participações em eventos como o Live 8. A cantora vai se apresentar com uma banda, numa tenda dedicada à música eletrônica. ?Estou especialmente excitada com a possibilidade de cantar no Coachella antes de começar minha turnê?, disse a cantora à versão on line da revista Billboard. Pela primeira vez, Madonna também vai ser personagem de desenho animado. Em breve, segundo o jornal britânico Daily Star, ela vai aparecer num episódio dos Simpsons. A situação é inusitada: interessada em Homer Simpson, ela vai disputá-lo com sua mulher, Marge.