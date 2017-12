Confirmado, Lauryn Hill vem em turnê ao Brasil Está confirmada a primeira turnê da cantora americana Lauryn Hill pelo País. A cantora (ex-Fugees) desembarca no Brasil em junho para shows no Festival de Alegre (ES), no dia 9; Porto Alegre, dia 12; São Paulo (Tom Brasil, dia 14); e Rio de Janeiro (Vivo Rio, dia 16). A cantora era esperada no Brasil no ano passado, onde tinha shows agendados nos dias 14 e 15 de julho, mas cancelou em cima da hora. Na época, a empresa que negociava as apresentações, a CIE Brasil, disse que problemas de documentação levaram à suspensão do concerto, um dos mais aguardados da temporada. Lauryn Hill integrou, nos anos 90, a banda Fugees, que tinha também Wyclef Jean. Misturando hip-hop ao jazz, R&B e reggae, o grupo se impôs na cena musical. Em carreira solo, depois dos Fugees, Lauryn Hill ganhou cinco prêmios Grammy com o álbum Miseducation of Lauryn Hill (2000).