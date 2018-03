Confirmadas mais seis atrações para o TIM Festival

Gogol Bordello, MGMT, The National, Carla Bley, Esperanza Spalding e Paul Weller são as novas atrações confirmadas nesta quinta-feira, 10, para o TIM Festival 2008. O evento está marcado para a segunda quinzena de outubro, e mais uma vez acontecerá em três capitais - Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória. Veja também: As primeiras atrações do TIM Festival Ao todo, dez artistas já confirmaram presença no festival musical, um dos maiores da América Latina. Os anteriores foram o sax tenor Sonny Rollins, a cantora de jazz Stacey Kent e as bandas inglesas Klaxons e The Gossip, da vocalista Beth Ditto. Como na edição passada, no Rio o Tim Festival 2008 será realizado na Marina da Glória, e em Vitória o evento voltará para o Teatro UFES. Em São Paulo, porém, os organizadores informaram que haverá algumas mudanças, que serão anunciadas em breve. No último Tim Festival, os destaques foram as apresentações dos roqueiros britânicos do Arctic Monkeys, do grupo The Killers e da islandesa Björk, entre outros.