Confirmação do Foo Fighters no Brasil some da página oficial da banda

SÃO PAULO - A confirmação na página oficial do Facebook do Foo Fighters indicando que a banda viria ao Brasil em 7 de abril de 2012, no festival Lollapalooza, foi removida poucos minutos depois que a notícia começou a ser difundida na internet.

A explicação é que o aplicativo que monta a agenda, ainda que na página oficial do Foo Fighters, pode ser alterada por qualquer pessoa.

A informação de que a banda faria parte da programação do evento, que terá sua primeira edição no Brasil, já havia sido divulgada, mas até então nem o Foo Fighters e nem a organização haviam confirmado a presença do grupo. O Lollapalooza ainda não divulgou confirmação.

A última apresentação do Foo Fighters no Brasil foi em 2001.

Neste ano, a banda lançou um novo disco, o Wasting Light, e um documentário, Back And Forth, sobre a trajetória do grupo desde o início da carreira, em 1995.