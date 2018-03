Confira os vídeos dos shows do R.E.M. no Brasil

Depois de mais de 30 anos e 15 álbuns de estúdio lançados, o R.E.M. chegou ao fim. A banda publicou um comunicado em seu site oficial na tarde desta quarta-feira, 21, informando que o grupo liderado pelo vocalista Michael Stipe acabou. O R.E.M., que se apresentou na última edição do Rock in Rio no Brasil, em 2001, emplacou muitos hits nas paradas de sucesso, entre eles Losing My Religion, The One I Love, Everybody Hurts, Shiny Happy Peoplle e Imitation Of Life.

Confira alguns vídeos de apresentações da banda no Brasil:

The One I Love ( Rock in Rio ) 2001

Losing my Religion

Driver em São Paulo

Everbody Hurts em São Paulo