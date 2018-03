Confira os vencedores do VMB 2006 A cerimônia de premiação do Video Music Brasil aconteceu nesta segunda-feira, às 22 horas, no Credicard Hall. A grande vencedora foi a baiana Pitty - com "Memórias" e "Déjà Vu", levou duas estatuetas de videoclipe do ano: a Escolha da Audiência e melhor videoclipe de rock, respectivamente. A cantora também foi premiada na categoria melhor website de banda/artista. Veja lista: Melhor videoclipe pop: Pato Fu -"Sorte E Azar" - Rotomusic/SonyBMG Sandy e Júnior -"Estranho Jeito De Amar" - Universal Os Paralamas Do Sucesso - "Na Pista" - EMI Skank - "Uma Canção É Pra Isso" - SonyBMG JOTA QUEST - "O SOL" - SonyBMG Melhor videoclipe de rock: PITTY - "DÉJA-VU" - Deckdisc Charlie Brown Jr - "Ela Vai Voltar" - EMI Rock Rocket - "Roqueiros Também Amam"- Trama CPM 22 - "Apostas E Certezas" - Arsenal/Universal Nação Zumbi - "Hoje, Amanhã E Depois"- Trama Melhor videoclipe de MPB: LOS HERMANOS - "MORENA" - SonyBMG Marisa Monte - "Bonde Do Dom" - EMI Negra Li -"Você Vai Estar Na Minha" - Universal Max De Castro - "No Balanço Das Horas"- Trama Monbojó - "O Mais Vendido" - Trama Melhor videoclipe de rap: Black Alien - "Como Eu Te Quero" - Deckdisc D2 PART. MR. CATRA - "GUETO" - SonyBMG Pavilhão 9- "Gimme Tha Power? - Sonorabiz Inumanos - "Polegar Opositor" - Bizarre Music MV Bill - "Preto Em Movimento" - Universal Banda/Artista revelação: HATEEN - "QUEM JÁ PERDEU UM SONHO AQUI"- Arsenal/Universal Cansei De Ser Sexy -"Let´s Make Love And Listen To Death From Above"- Trama NXZero - "Além De Mim" - Arsenal/Universal Canto Dos Malditos Na Terra Do Nunca - "Olha Minha Cara" - Warner Forfun - "Hidropônica" - Supermusic/Universal Melhor videoclipe independente: Vanguart - "Cachaça" - Independente Walverdes - "Seja Mais Certo" - Mondo 77 BANZÉ - "DOCE ILUSÃO" - Mondo 77 Ecos Falsos - "Réveillon" - Independente Faichecleres - "Metida Demais"- Fan Music/Antídoto Melhor performance ao vivo em videoclipe: CPM 22- "INEVITÁVEL"- Arsenal/Universal Titãs - "Vossa Excelência" - SonyBMG O Rappa - "Pescador De Ilusões" - Warner Barão Vermelho - "Codinome Beija-Flor"- Warner Armandinho - "Desenho De Deus"- Universal Videoclipe do ano: A Escolha da Audiência: Jota Quest - "O Sol" PITTY - "MEMÓRIAS" Charlie Brown Jr - "Ela Vai Voltar" CPM 22- Apostas E Certezas" Forfun - "História De Verão " NXZero - "Apenas Um Olhar" Felipe Dylon - "Em Outra Direção" KLB - "Obsessão" Massacration - "Metal Is The Law" Detonautas Roque Clube - "Não Reclame Mais" Dead Fish - "Obrigação" O Rappa - "De Frente Pro Reto" Cachorro Grande - "Sinceramente" Fresno - "Quebre As Correntes" Barão Vermelho - "Codinome Beija-Flor" Hateen - "1997" B5- "Algum Lugar" Jay Vaquer - "A Falta Que A Falta Faz" D2 Part. Mr. Catra - "Gueto" Melhor videoclipe internacional: Green Day - "Jesus Of Suburbia" Simple Plan - "Perfect" BLACK EYED PEAS - "PUMP IT" Nickelback - "Photograph" Madonna - "Hung Up" Melhor website de banda/Artista: PITTY - HTTP://WWW.PITTYBR.COM Los Hermanos - http://www.hermaniacos.blogger.com.br Charlie Brown Jr http://www.charliebrownjunior.net Hateen - http://www.hateenfco.com.br CPM 22- http://www.fcocpm22.com.br 4 Categorias técnicas votadas pelo júri: Melhor edição de videoclipe: SEPULTURA - "CONVICTED IN LIFE" - Krako Editores : Luis Carone/Rodrigo Menecuti D2 Part. Mr. Catra - "Gueto"- SonyBMG Editor : Johnny Araújo F.UR.T.O - "Flores Nas Encostas Do Cimento"- SonyBMG Editor : Nobuyuki Ogata Rock Rocket - "Roqueiros Também Amam"- Trama Editores : Luis Carone/Rodrigo Menecuti CPM 22- "Inevitável" - Universal Editor : Sérgio Severino Melhor fotografia em videoclipe: Nasi - "Corpo Fechado"- SonyBMG Diretor De Fotografia : Juarez Pavelak Sepultura - "Convicted In Life"- Krako Diretor De Fotografia : Pierre Kerchove Os Paralamas Do Sucesso - "Na Pista"- EMI Diretor De Fotografia : Ricardo De La Rosa Negra Li - "Você Vai Estar Na Minha"- Universal Diretor De Fotografia : Marcelo Trotta Tin Tin LULU SANTOS - "VALE DE LÁGRIMAS" - SonyBMG Diretor De Fotografia : Marcelo Trotta Tin Tin Melhor direção de arte em videoclipe: D2 Part. Mr. Catra - "Gueto" - SonyBMG Diretores De Arte : Lica Greinstein/Marie Lanna/Marcos Vaz NAÇÃO ZUMBI - "HOJE, AMANHÃ E DEPOIS" - Trama Diretor De Arte : Ricardo Carelli Charlie Brown Jr - "Ela Vai Voltar"- EMI Diretores de Arte : Afonso Poyart/Ludmilla Rossi Sepultura - "Convicted In Life"- Krako Diretor de Arte : Luis Carone Inumanos - "Polegar Opositor"- Bizarre Music Diretor de Arte : Cadu Macedo Melhor direção de videoclipe: Charlie Brown Jr - "Ela Vai Voltar"- EMI Diretores: Afonso Poyart/Ludmilla Rossi D2 Part. Mr. Catra - "Gueto"- SonyBMG Diretor: Johnny Araújo SEPULTURA - "CONVICTED IN LIFE" - Krako Diretor : Luis Carone Nasi - "Corpo Fechado"- SonyBMG Diretor : Selton Mello Banzé - "Doce Ilusão"- Mondo 77 Diretor : Paulinho Caruso