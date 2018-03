Confira os cinco finalistas do Prêmio Visa O 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Compositores escolheu seus cinco finalistas. O vencedor será revelado em cerimônia que ocorre no dia 18 de outubro, no Tom Brasil - Nações Unidas. Danilo Moraes: Também cantor e guitarrista, trabalhou com artistas como Chico César, seu pai Wandi Doratiotto, Ceumar, entre outros. Integrou a banda Banguela e foi ganhador do Festival da Cultura, da TV Cultura Fred Martins: Cantor e compositor, ao longo da carreira, viu suas canções gravadas por nomes como Maria Rita. Seu novo CD, Raro e Comum, conta com as participações de Ney Matogrosso e Zélia Duncan Lysias Ênio e João Donato: Os irmãos decidiram seguir o mesmo caminho, o da música. João Donato tornou-se um notório compositor, acumulando mais de 300 canções, em parceria com importantes nomes. Lysias, também escritor e poeta, é seu parceiro mais constante Kristoff Silva: Começou a estudar violão na adolescência, dentro da escola erudita. Já se apresentou com Caetano Veloso, Mônica Salmaso, e outros. Entre seus parceiros mais constantes estão Luiz Tatit e Makely Ka André Abujamra: É também músico, ator, produtor e diretor. Foi fundador da dupla Os Mulheres Negras e integrou o Karnak. Dirigiu videoclipes, compôs para teatro e curtas, além de ter atuado em filmes, como Boleiros