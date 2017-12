Confira lista de vencedores do Billboard Awards Mary J. Blige foi a grande vencedora do Billboard Music Awards, realizado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, e transmitido ao vivo pela Fox. A cantora ganhou impressionantes nove estatuetas com o álbum The Breakthrough, inclusive nas categorias melhor artista de R&B/Hip-hop do ano, melhor artista femina de R&B do ano e melhor álbum de R&B/Hip-hop do ano. Veja a lista completa dos vencedores: Artista: Chris Brown Artista Masculino: Chris Brown Artista feminina: Rihanna Artista Duo ou Grupo: Nickelback Artista novo: Chris Brown Álbum Billboard 2006 de uma artista feminina: Carrie Underwood Artista, Duo ou Grupo na lista dos 100 mais populares: Nickelback Primeira canção na lista as 100 mais populares: Mary J. Blige por Be Without You Primeira artista feminina da lista das 100 mais populares: Rihanna Artista pop mais popular na lista dos 100 primeiros: Rihanna Artista R&B/Hip-Hop: Mary J. Blige Álbum R&B/Hip-Hop: Mary J. Blige por The Breakthrough Canção de R&B/Hip-Hop: Mary J. Blige por Be Without You Artista com canções mais populares de R&B/Hip-Hop: Mary J. Blige Álbum mais popular de R&B: Mary J. Blige Canção mais tocada de R&B/Hip-Hop: Mary J. Blige por Be Without You Artista mais popular na categoria R&B/Hip-Hop: Mary J. Blige Videoclipe mais popular: Mary J. Blige por Be Without You Artista de Rap: T.I. Álbum de Rap: T.I. por King Álbum de artista de rap: T.I. Artista com canções de rap mais populares: T.I. Artista com Videoclipes mais populares: T.I. Álbum mais popular: Carrie Underwood por Some Hearts Álbum Country: Carrie Underwood por Some Hearts Artista Country feminina: Carrie Underwood Artista Country masculino: Kenny Chesney Artista Country novo: Carrie Underwood Artista Country com músicas mais tocadas: Kenny Chesney Canção de rock: Three Days Grace por Animal I Have Become Álbum de rock: Nickelback por All the Right Reasons Canção pop: Nelly Furtado por Promiscuous (com o rapper Timbaland) Álbum Digital: The Fray por How to Save a Life Artista com canções em formato digital: The Fray Artista con Álbum en formato Digital: The Fray Álbum com músicas de filmes: High School Musical