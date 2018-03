Confira lista de indicados ao Grammy Latino A colombiana Shakira é a favorita, com cinco indicações, do Grammy Latino. A Academia Latina das Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos divulgou nesta terça-feira a lista de indicados. A cerimônia de premiação acontece, pela primeira vez, em Nova York, em 2 de novembro. Confira os indicados nas principais categorias: Gravação do ano (single) "Acompáñame a Estar Solo", Ricardo Arjona "Te Mando Flores", Fonseca "Mas Que Nada", Sérgio Mendes e The Black Eyed Peas "La Tortura", Shakira "Me Voy", Julieta Venegas Canção do ano (melhor composição) "Acompáñame a Estar Solo", composta e interpretada por Ricardo Arjona "Cuando a Mi Lado Estás", composta por Pablo Manavello e Ricardo Montaner, interpretada por Ricardo Montaner "La Tortura", composta por Luis F. Ochoa, Alejandro Sanz e Shakira, interpretada por Shakira "Nada Es Para Siempre", composta por Amaury Gutierrez, interpretada por Luis Fonsi "Tu Corazón", composta por Lena, interpretada por Lena e Alejandro Sanz Álbum do ano "Ahí Vamos", Gustavo Cerati "Cautivo", Chayanne "Por Favor, Perdón y Gracias", Leon Gieco "Fijación Oral Vol. 1", Shakira "Sal y Limón", Julieta Venegas Artista revelação Calle 13 Céu Inés Gaviria Lena Pamela Pop Álbum vocal pop feminino "Así Soy Yo", Anais "A Mi Manera", Inés Gaviria "Joyas Prestadas", Niña Pastori "Contigo me Voy", Rosario "Fijación Oral Vol. 1", Shakira "El Sexto Sentido/ReLoaded", Thalia Álbum vocal pop masculino "Adentro", Ricardo Arjona "Amor", Andrea Bocelli "Cautivo", Chayanne "Paso a Paso", Luis Fonsi "Todo y Nada", Ricardo Montaner Álbum pop em duplas ou grupo vocal "Dulce Beat", Belanova "Guapa", La Oreja De Van Gogh "Acústico", La 5a. Estación "Nuestro Amor", RBD "Servando y Florentino", Servando y Florentino "Mañana", Sin Bandera Rock Álbum de rock vocal solo "Infinito", Belen Arjona "Inconsciente Colectivo", Fabiana Cantilo "Ahi Vamos", Gustavo Cerati "Indeleble", Alejandra Guzmán "Ahora Piden Tu Cabeza", Ariel Rot Álbum de cantor e compositor "Carioca", Chico Buarque "Por Favor, Perdón Y Gracias", Leon Gieco "Acariocando", Ivan Lins "Como Un Campo De Maíz", Pablo Milanés "Alivio De Luto", Joaquín Sabina Álbum infantil latino "Canciones y Cantos-Juegos Infantiles Del Folklore Puertorriqueño", Griselle Bou, Victor Meléndez e Annette Bou "Adriana Partimpim - O Show", Adriana Partimpim "El Regalo 2", Tatiana "Xuxa Festa - Só para Baixinhos - Vol. 6", Xuxa Álbum instrumental "Terra Amantiquira", Banda Mantiqueira "Jazz Chamber Trio", Paquito D´Rivera "Luis Salinas Y Amigos En España", Luis Salinas "Choros & Alegria", Moacir Santos "Bebo", Bebo Valdés Álbum de jazz latino "Aystelum", Ed Motta "Listen Here!", Eddie Palmieri "Solo", Gonzalo Rubalcaba "Roda Carioca", Jovino Santos Neto "World on a String", Dave Valentin Álbum de música cristã (em espanhol) "Aline", Aline Barros "Vivo Para Ti", Daniel Calveti "El Aire De Tu Casa", Jesus Adrian Romero "Dios es Bueno", Marcos Witt Álbum de música clássica "Carlos Chavez Complete Chamber Music", Tambuco & Southwest Chamber Music "Concierto Barroco", Manuel Barrueco & Victor Pablo Pérez "Contratenor", Edson Cordeiro "Encantamento", Eduardo Marturet Conducting The Berliner Syphoniker; Berliner Symphoniker "Rhapsody In Blue", Michel Camilo & Ernest Martínez Izquierdo "Tempo Caboclo", Mauro Senise Projeto gráfico de um álbum - categoria diretor (a) de arte "Café De Los Maestros", Laura Varsky (Café De Los Maestros) "Live In Los Angeles", Alexandra Lahr (Los Pinguos) "Productos Desaparecidos", Excusado Printsystem (La Pestilencia) "Samba Passarinho", Marcelo Kertész (Péri) "Tijuana Sessions Vol. 3", Fritz Torres e Jorge Verdin (Nortec Collective) "Timeless", Edward Martinez (Sérgio Mendes) Vídeo musical versão curta "Mojado", Ricardo Arjona "¡Atrévete Te, Te!", Calle 13 "Te Echo De Menos", Chayanne "La Tortura", Shakira "Me Voy", Julieta Venegas Vídeo musical versão longa "Blanco Y Negro En Vivo", Bebo & Cigala "Un Viaje", Café Tacuba "Baile Barroco", Daniela Mercury "Acústico MTV - O Rappa", O Rappa "Simone - Ao Vivo", Simone Brasil Álbum pop contemporâneo brasileiro "Até Onde Vai", Jota Quest "4", Los Hermanos "Timeless", Sergio Mendes "Pra Você", Margareth Menezes "Infinito Particular", Marisa Monte "Sandy & Junior", Sandy & Junior "As Super Novas", Ivete Sangalo Álbum de rock brasileiro "MTV Ao Vivo", Barão Vermelho "Imunidade Musical", Charlie Brown Jr. "Acústico MTV", O Rappa "Hoje", Os Paralamas do Sucesso "Sim E Não", Nando Reis Álbum de samba/pagode "Uma Nova Paixão Ao Vivo", Alcione "Brasilatinidade Ao Vivo", Martinho Da Vila "Ao Vivo", Demônios da Garoa "Universo Ao Meu Redor", Marisa Monte "Alma Negra", Jair Rodrigues Álbum de MPB "Obrigado, Gente!", João Bosco "Ana e Jorge", Ana Carolina e Seu Jorge "Hoje", Gal Costa "Uma Voz... Uma Paixão", Jane Duboc "Segundo", Maria Rita "Simone - Ao Vivo", Simone Álbum de música romântica "Roberto Carlos", Roberto Carlos "Tudo Que O Tempo Me Deixou", Alaíde Costa "Amor Absoluto", Daniel "De Corpo E Alma", Leonardo "Louca Paixão", Tânia Mara Álbum de música regional e raízes "Sou Brasileiro", Frank Aguiar "Volume 8", Banda Calypso "Levante A Taça", Caju e Castanha "Vida Marvada", Chitãozinho & Xororó "Para Toda a Família", Sérgio Reis Canção brasileira "Abalou", compositor Gigi (Ivete Sangalo) "Balé De Berlim", compositor Gilberto Gil (Gilberto Gil) "Caminho das Águas", compositor Rodrigo Maranhão (Maria Rita) "Ela Faz Cinema", compositor Chico Buarque (Chico Buarque) "O Bonde do Dom", compositores Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte (Marisa Monte) Álbum de música cristã em português "Aline Barros & Cia", Aline Barros "Jóia Rara", Mara Maravilha "As Canções da Minha Vida 15 Anos - Ao Vivo", Cristina Mel "Promessas", Soraya Moraes "Tudo O Que Soul", Robson Nascimento