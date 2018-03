Confira esquema de trânsito para os shows de Paul McCartney

A fila para a retirada de ingressos para o show de Paul McCartney no novo Estádio do Palmeiras já é intensa na manhã desta terça-feira, 25. Muitos fãs resolveram deixar para retirar as entradas no dia da apresentação. Alguma pessoas reclamaram da demora. "Fiquei mais de 1 hora na fila. Tudo correu bem, mas acho que eles poderiam agilizar melhor o esquema", disse Juliana Barbosa, 23, estudante de Direito. Segundo a organização do show, ainda há ingressos para a apresentação desta terça-feira. O único setor disponível, entretanto, é o de cadeira inferior. Não há mais entradas para o show desta quarta-feira, 26.

Os cambistas agem livremente nos arredores do Allianz Parque. Um ingresso para o setor de pista premium chegou a ser oferecido por 2 mil reais para a reportagem do Estado. "Estou sendo bondoso, camarada. Não tem mais ingresso. Poderia vender por um preço muito mais alto. Sempre tem alguém que compra mesmo", disse um dos homens.

A publicitária Ana Martins Albuquerque Andrade, 27, comprou um ingresso no setor pista das mãos de um cambista. "Tive de apelar, já que não consegui comprar pela internet. Gostar eu não gosto, mas não tinha outra escolha", confessa.

Os cambistas parecem não se intimidar com a presença de policiamento no local. Muitos chegam a gritar perto dos policiais

Repertório. Paul se emociona ainda, e isso fica visível em seus olhos quando toca Yesterday, Hey Jude, Let It Be e The Long And Winding Road. Vai aos limites da voz para atingir os agudos de Helter Skelter e lembra de alguns dos melhores anos de sua vida pós-Beatles ao lado de seu amor Linda McCartney, morta em 1998, tocando peças dos Wings, como Band on The Run, Let Me Roll It e My Love. O tempo passou, a fila andou, e a nova mulher de Paul, Nancy Shevell, também ganhou homenagem no show com My Valentine. O passado de Paul tem vida própria a ponto de se alforriar do tempo e virar presente, mesmo quando ele fala de John Lennon (com ‘Here Today’) e de George Harrison (com ‘Something’). E o inverso também acontece quando New, Queenye Eye, Everybody Out There e Save Us - todas do novo disco New, que parece gravado em algum lugar de 1960 - fazem o presente virar passado.

Como São Paulo é a única cidade brasileira que recebe dois shows de Paul McCartney em 2014, é provável que ele altere um pouco o repertório das apresentações. Há um precedente: foi o que ocorreu em 2010, quando se apresentou por duas noites no Morumbi. Não seria espantoso se ele sacasse algum coelho da cartola só para os shows no Allianz Parque. Nas apresentações em Vitória (no último dia 10) e no Rio (dia 12), clássicos não faltaram. A fase Beatles foi presença maciça no repertório, com cerca de 25 músicas. Há espaço para uma canção menos badalada: Being For The Benefit of Mr. Kite!. A música, que integra o álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), foi executada ao vivo pela primeira vez na abertura da turnê no ano passado, em Belo Horizonte. Da fase Wings, estão presentes, para ficar em apenas dois clássicos, Live and Let Die e Band On The Run, além de músicas de New (2013). Tudo junto e misturado.

Confira o setlist da apresentação em Brasília:

Magical Mystery Tour

Save Us

All My Loving

Listen to What the Man Said

Let Me Roll It

Paperback Writer

My Valentine

The Long and Winding Road

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

We Can Work It Out

Another Day

And I Love Her

Blackbird

Here Today

New

Queenie Eye

Lady Madonna

All Together Now

Lovely Rita

Everybody Out There

Eleanor Rigby

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Back in the U.S.S.R.

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

Bis:

Day Tripper

Get Back

I Saw Her Standing There

Bis:

Yesterday

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End

O estádio. Inaugurada no último dia 19, com partida do Palmeiras contra o Sport, o Allianz Parque é o novo local da cidade para grandes shows. Com capacidade para 55 mil pessoas (o show de Paul McCartney comportará até 40 mil por noite), o estádio fica na Rua Turiaçu, na Pompeia. É um local que deve ser bastante frequentado pelos fãs de música nos próximos anos. Em 2015, os Rolling Stones devem se apresentar na nova casa do time alviverde.

Serviço:

Allianz Parque (40.000 lug.). R. Turiaçu, 1.840, Pompeia.

Shows: 3ª (25) e 4ª (26), 21h (abertura, 17h30).

Trânsito. Nos dias dos shows, a CET, que monitora as imediações do estádio das 17h30 às 23h59, terá um esquema especial para as ruas em volta do Allianz Parque.

Veja, a seguir, as especificidades do esquema de trânsito para o show:

Embarque e desembarque de automóveis: Rua Higino Pellegrini (entre Rua Padre Antônio Tomás e Rua Barão de Tefé);

Embarque e desembarque de ônibus fretados: Avenida Auro Soares de Moura Andrade

Táxis com credenciamento e acompanhamento do DTP:

1) Rua Turiaçu (entre as ruas Caraíbas e Avenida Pompeia);

2) Avenida Francisco Matarazzo (entre as avenidas Senador Auro Soares de Moura Andrade e Pompeia)

Nas vias abaixo poderão ocorrer bloqueios momentâneos nos horários de maior concentração de público, com vistas à preservação da segurança dos usuários do sistema:

Avenida Francisco Matarazzo, sentido centro (entre a Avenida Pompeia e a Rua Barão de Tefé);

Rua Turiaçu (entre a Praça Marrey Júnior e Avenida Pompeia);

Rua Diana (entre as ruas Venâncio Aires e Turiaçu);

Rua Cayowaá (entre as ruas Venâncio Aires e Turiaçu);

Rua Teixeira e Souza (entre as ruas Barão de Tefé e Padre Antônio Tomás).

Haverá reversível no contrafluxo da Rua Turiaçu no trecho entre a Avenida Pompeia e o acesso ao estacionamento do Shopping Bourbon, somente quando ativado o bloqueio da Rua Turiaçu.

Interdições/Desvios:

Bloqueio total da Rua Turiaçu.

Desvio: Avenida Sumaré, Rua Aimberê, à direita na Rua Bartira, Rua Ministro Ferreira Alves, seguindo orientações para Lapa ou Alto da Lapa.

Bloqueio da Avenida Francisco Matarazzo no sentido centro.

Desvio: Rua Barão do Bananal, ruas Venâncio Aires e Cayowaá, Praça Marrey Junior, Avenida Antártica e Praça Tomas Morus.