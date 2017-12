Confira dicas de como chegar ao show dos Rolling Stones

A CET - Companhia de Engenharia de Tráfego emitiu comunicado com instruções para o público que irá ao show dos Rolling Stones nesta quarta, 24, e também no sábado, 27. Estimando que mais de 70 mil pessoas estarão presentes no Estádio do Morumbi nos dois dias de shows, o órgão dá as seguintes dicas para evitar grandes problemas:

Como Chegar:

Os veículos particulares com origens das regiões/rodovias descritas abaixo deverão usar os seguintes caminhos de acesso ao estádio:

- Região de Santo Amaro: Ponte João Dias e avenidas Alberto Augusto Alves e Giovanni Gronchi.

- Região do Brooklin/Aeroportode Congonhas: Ponte Caio Pompeu de Toledo (Morumbi), Avenida Morumbi e Avenida Padre Lebret.

- Rodovia dos Imigrantes/Anchieta: Avenida dos Bandeirantes, Marginal Pinheiros, Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo (Cidade Jardim) e avenidas dos Tajurás, Engenheiro Oscar Americano, Morumbi e Giovanni Gronchi.

- Região da Avenida 9 de Julho: Avenida Cidade Jardim, Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo (Cidade Jardim) e avenidas dos Tajurás, Engenheiro Oscar Americano, Morumbi e Giovanni Gronchi.

- Região do Itaim: Avenida Juscelino Kubitschek, Túnel Jânio Quadros e avenidas Engenheiro Oscar Americano, Morumbi e Giovanni Gronchi.

- Região Central (Consolação/Rebouças): avenidas Eusébio Matoso, Professor Francisco Morato e Deputado Jacob Salvador Zveibil, retornando para a Avenida Jorge João Saad.

- Região da Lapa: Praça Panamericana, Avenida Professor Manoel José Chaves, Ponte Cidade Universitária, Rua Alvarenga, avenidas Caxingui, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.

- Zonas Norte/Leste/Marginal Tietê e Rodovia Castelo Branco: Rua Alvarenga, avenidas Caxingui, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.

- Rodovia Régis Bittencourt: Avenidas Professor Francisco Morato e Jorge João Saad.

- Rodovia Raposo Tavares: Rodovia Raposo Tavares km 13 (Peri-Peri), avenidas Ministro Laudo Ferreira de Camargo, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.

Operação Entrada:

A partir das vésperas de cada apresentação, serão implantadas reserva de vagas com cavaletes mas principais vias regulamentadas com proibição de estacionamento. Às 6h de quarta-feira e do sábado terá início o monitoramento pela área, visando garantir maior fluidez e conforto na região afetada pelo evento

A partir das 13h nos dias de show, será implantada a operação entrada com o objetivo de facilitar a chegada do público.

A partir das 16h nos dias de show, será implantada e ativada a faixa reversível entre a Avenida Engenheiro Oscar Americano e a Avenida Morumbi.

A partir das 22h30 nos dias de show, será implantada a faixa reversível na Avenida Giovanni Gronchi, entre a Rua Marcelo Mistrorigo e Avenida Morumbi.

Áreas de Estacionamento para Veículos:

Para disciplinar o acesso e melhorar o conforto do público, foram delimitadas áreas para o estacionamento dos veículos, associadas aos caminhos de acesso.

- Área 1 (delimitada pelas vias): Avenidas Professor Francisco Morato e Jorge João Saad, ruas Jeriquara e João da Cruz Melão; Avenida Giovanni Gronchi; ruas Santo Américo, Panômia, Francisco Preto, Nilza Medeiros Martins, Theo Dutra, Luis Carlos Ventura, Doutor Silvio Dante Bertacchi e Manoel Jacinto.

- Área 2 (delimitada pelas vias): Avenida Professor Francisco Morato, ruas dos Três Irmãos, Padre José Achoteguim, Aristeu Seixas, Doutor Serafico de Assis Carvalho; avenidas Comendador Adibo Ares, Morumbi, Giovanni Gronchi e Jorge João Saad.

- Área 3 (delimitada pelas vias): Avenida Giovanni Gronchi, ruas Doutor Erasmo Teixeira de Assunção e Floriano Peixoto dos Santos; Avenida Jules Rimet e ruas João de Castro Prado, Engenheiro João Ortiz Monteiro e Clementine Brenne.

- Área 4 (delimitada pelas vias): Avenida Jules Rimet, ruas João de Castro Prado, Engenheiro João Ortiz Monteiro, Senador Otávio Mangabeira, Doutor Flávio Américo Maurano; Avenidas Morumbi e Padre Lebret.

Com o objetivo de aumentar a capacidade viária, a área de proibição de estacionamento será ampliada nas principais vias de acesso ao estádio: avenidas Jorge João Saad e Giovanni Gronchi; e ruas João da Cruz Melão e Erasmo Teixeira de Assunção.

Transporte Coletivo:

A SPTrans implantará linha especial para o transporte público nos dois dias de show, a partir das 22h, na Avenida Jorge João Saad, sentido Francisco Morato, com destino a Praça Ramos de Azevedo.

Os ônibus fretados deverão estacionar e efetuar o embarque/desembarque na Avenida Eliseu de Almeida, entre a Avenida dos Três Poderes e Rua Santa Albina, chegando ao local pela Marginal Pinheiros, rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares.

Estacionamentos de táxis

Os táxis deverão estacionar a partir das 22h00 nas seguintes vias:

- Avenida Giovanni Gronchi, entre as ruas João da Cruz Melão e Santo Américo (sentido Bairro);

- Avenida Giovanni Gronchi, entre as ruas Professor Paulo Pupo e Marechal do Ar Antonio Appel Neto (sentido Centro);

- Avenida Jorge João Saad, em toda sua extensão, sentido Avenida Professor Francisco Morato;

- Avenida Jules Rimet, entre a Rua Floriano Peixoto dos Santos e a Avenida Padre Lebret;

- Avenida Padre Lebret, entre as avenidas Jules Rimet e Morumbi.

Pontos de encontro

Para facilitar o encontro das pessoas que utilizarão carona até o local do evento, serão criadas áreas para o embarque/desembarque nas vias próximas ao Estádio.

- Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, do lado oposto ao Shopping Butantã - PONTO “A”

- Avenida Giovanni Gronchi com a Praça Santos Coimbra - PONTO “B”

- Avenida Giovanni Gronchi com a Rua Santo Américo - PONTO “C”

Operação Saída

Nos dias de show, a partir das 22h30, será implantada a operação saída, com bloqueios viários e inversão no sentido de circulação, para propiciar maior segurança e agilidade na saída de pedestres e veículos, nas seguintes vias:

- Avenida Giovanni Gronchi, sentido Bairro, entre a Rua João da Cruz Melão e a Rua Santo Américo

- Avenida Giovanni Gronchi, sentido Centro, entre a Rua Professor Paulo Pupo e a Rua Marechal do Ar Antônio Apel Neto

- Avenida Jorge João Saad, sentido Avenida Professor Francisco Morato, toda extensão

- Avenida Jules Rimet, entre a Rua Floriano P. dos Santos e a Avenida Padre Lebret

- Avenida Padre Lebret, entre as avenidas Jules Rimet e Morumbi

Saída de pedestres: Ao término do show, por um período de aproximadamente 60 minutos, as vias ao redor do estádio serão bloqueadas e destinadas exclusivamente para a saída dos pedestres.

Caminhos Alternativos da Operação Saída

Os motoristas que trafegam pela Avenida Giovanni Gronchi (sentido Centro), com destino ao Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as ruas Doutor Francisco Tomás de Carvalho e Doutor Flávio Américo Maurano, avenidas Morumbi e Padre Lebret.

Os motoristas que trafegam pela Avenida Giovanni Gronchi (sentido Centro), com destino ao Centro, deverão utilizar as ruas Santo Américo, Panômia, Doutor Silvio Dante Bertacchi, André Saraiva e Avenida Professor Francisco Morato.

Os motoristas que trafegam pela Avenida Professor Francisco Morato, no sentido Bairro, com destino ao Palácio do Governo e Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as ruas Cenobelino Serra, Jurupité, Rio Azul, Manoel Jacinto, Doutor Silvio Dante Bertacchi, Clementine Brenne, Doutor Brigadeiro Armando Trompowski e Avenida Morumbi.